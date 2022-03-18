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Главный неонатолог ЦФО дал рекомендации по работе нового корпуса Тульского перинатального центра

Главный неонатолог ЦФО дал рекомендации по работе нового корпуса Тульского перинатального центра

Дмитрий Дегтярёв посетил с рабочим визитом перинатальный центр и детскую областную больницу.

Главный внештатный специалист — неонатолог Минздрава России по ЦФО, заместитель директора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В. И. Кулакова Минздрава России Дмитрий Дегтярёв посетил с рабочим визитом перинатальный центр и детскую областную больницу.
 
Он осмотрел приёмное, родильное и послеродовое отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии, патологии новорождённых нового корпуса перинатального центра. В ходе встречи с коллективом медучреждения Дмитрий Дегтярёв дал рекомендации по организации работы отделений.
 
Главный неонатолог отметил, что современное оснащение перинатального центра будет способствовать повышению качества работы службы родовспоможения, позволит привлечь в регион новые квалифицированные кадры.
 
В ходе встречи Дмитрия Дегтярева с врачами-специалистами детской больницы были подробно разобраны вопросы работы педиатрической службы.
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