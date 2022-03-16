В Ясной Поляне закроют Дом Толстого

С 29 марта по 12 апреля в Доме Толстого в Ясной Поляне будет проходить подготовка к летнему сезону. В этот период экскурсии будут проходить по маршруту «Заповедник — Флигель Кузминских».

- Подготовка к зимнему и летнему сезонам — неотъемлемая часть работы музея. Два раза в год мы закрываем дом Льва Толстого для посетителей, чтобы провести в нем профилактические работы. Это делается для обеспечения сохранности мемориальной обстановки Дома и удобства его посещения экскурсионными группами. Наша задача — сохранить Дом в том виде, в котором он был при Льве Толстом, — сообщает пресс-служба музея-заповедника.