Житель Новомосковска хотел заработать на продаже наркотиков и лишился свободы

В Новомосковском районном суде 39-летний Олег Соломатин признан виновным в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

Судом установлено, что в 2020 году обвиняемый, хотевший подзаработать денег, наткнулся на объявление о работе «закладчиком» наркотических веществ. Мужчина связался с неустановленным следствием лицом и получил координаты тайников с «закладками». Мужчина забрал 88 г наркотиков и перепрятал их около железной дороги в Новомосковске, где и был задержан правоохранителями.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.