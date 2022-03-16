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Житель Новомосковска хотел заработать на продаже наркотиков и лишился свободы

Житель Новомосковска хотел заработать на продаже наркотиков и лишился свободы

Мужчина отправился в колонию строгого режима.

В Новомосковском районном суде 39-летний Олег Соломатин признан виновным в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.
 
Судом установлено, что в 2020 году обвиняемый, хотевший подзаработать денег, наткнулся на объявление о работе «закладчиком» наркотических веществ. Мужчина связался с неустановленным следствием лицом и получил координаты тайников с «закладками». Мужчина забрал 88 г наркотиков и перепрятал их около железной дороги в Новомосковске, где и был задержан правоохранителями.
 
Приговором суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.
 
 
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