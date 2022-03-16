В Тульской области за сутки подтвердилось 359 случаев ковида, 8 человек скончались

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердилось 359 случаев коронавируса, 25 человек госпитализировано, 1311 вылечились, 8 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 145 652 случая ковида, 129 635 пациентов вылечились, 4971 умер.