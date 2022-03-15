В Туле пройдет фестиваль «Сила V правде»
Жителей приглашают на фестиваль.
18 марта в Центральном парке культуры и отдыха им
Приглашаются все, кто считает себя патриотом Родины, для кого слова «Своих не бросаем» сейчас обрели особый смысл.
В программе: патриотический концерт, интерактивы для детей и взрослых, работа фотозон и полевой кухни.
В финале все желающие смогут присоединиться к масштабному флешмобу и вместе спеть гимн России.
Начало фестиваля «Сила V правде» в 19.00. Встречаемся у Центральной сцены.
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