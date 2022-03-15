В Туле пройдет фестиваль «Сила V правде»

18 марта в Центральном парке культуры и отдыха им П. П. Белоусова состоится мероприятие, приуроченное к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Приглашаются все, кто считает себя патриотом Родины, для кого слова «Своих не бросаем» сейчас обрели особый смысл.

В программе: патриотический концерт, интерактивы для детей и взрослых, работа фотозон и полевой кухни.

В финале все желающие смогут присоединиться к масштабному флешмобу и вместе спеть гимн России.