новости
новости
Регистрация
В Туле пройдет фестиваль «Сила V правде»

В Туле пройдет фестиваль «Сила V правде»

Жителей приглашают на фестиваль.

18 марта в Центральном парке культуры и отдыха им П. П. Белоусова состоится мероприятие, приуроченное к годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Приглашаются все, кто считает себя патриотом Родины, для кого слова «Своих не бросаем» сейчас обрели особый смысл.

В программе: патриотический концерт, интерактивы для детей и взрослых, работа фотозон и полевой кухни.

В финале все желающие смогут присоединиться к масштабному флешмобу и вместе спеть гимн России.

 
Начало фестиваля «Сила V правде» в 19.00. Встречаемся у Центральной сцены.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:20 −8
Другие статьи по темам
Событие
Вся сила в правдефестиваль
Место
ТулаТульская область
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Haval на 50% повышает цены на автомобили, собранные в Тульской области
Haval на 50% повышает цены на автомобили, собранные в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.