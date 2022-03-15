Haval на 50% повышает цены на автомобили, собранные в Тульской области

Автозавод Haval в Тульской области один из немногих, кто продолжает сборку машин в РФ в легковом сегменте, несмотря на сложности с логистикой. Однако, по некоторым данным, на заводе сейчас сократилось количество смен. Запасов запчастей хватит на полтора месяца, но компания не оставляет планов «наладить цепочки».