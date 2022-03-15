Фото из архива Myslo.
Haval на 50% повышает цены на автомобили, собранные в Тульской области
Автозавод Haval один из немногих продолжает сборку машин в РФ.
Haval столкнулся со сложностями с логистикой и дефицитом комплектующих, как рассказал «Коммерсантъ». И — поднимает цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера в Узловском районе Тульской области, почти на 50%.
«Ъ» ознакомился с прайс-листом, сформированным компанией, согласно которому цены на модельный ряд бренда поднимаются на 950−980 тыс. руб., или на 40−50%. На модели Haval, которые уже есть на складах дилеров, цены выросли на 20%.
Автозавод Haval в Тульской области один из немногих, кто продолжает сборку машин в РФ в легковом сегменте, несмотря на сложности с логистикой. Однако, по некоторым данным, на заводе сейчас сократилось количество смен. Запасов запчастей хватит на полтора месяца, но компания не оставляет планов «наладить цепочки».
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