В Тульской области сахар подорожал на треть. Есть ли дефицит?

15 марта на заседании штаба по обеспечению социально-экономической стабильности Тульской области под председательством губернатора обсудили контроль за наличием в магазинах товаров первой необходимости и ценами на них.

«Необходимо пресекать случаи, когда недобросовестные участники рынка пытаются нажиться на сложившейся ситуации», — подчеркнул Алексей Дюмин.

Министерство промышленности и торговли Тульской области ежедневно отслеживает цены на 34 позиции продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости: это мясо, молоко, масло сливочное и подсолнечное, сахар-песок, крупы, овощи и фрукты и др., а также их запасы продовольствия в розничных сетях.

Кроме того, мониторинг проводят Туластат и волонтеры. Информация о ценах оперативно направляется в Ситуационный центр губернатора, прокуратуру, УФАС, Минпромторг.

Вячеслав Романов отметил, что потребительский рынок региона можно охарактеризовать как стабильный, с достаточно развитой сетью предприятий торговли, которая удовлетворяет потребность различных групп граждан.

Дефицита продовольствия первой необходимости не выявлено, товары в сети поставляются регулярно.

Торговые сети минимизировали до 5% торговые наценки на 4 категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия и овощи «борщевого набора». Товарные запасы в сетях достаточные и составляют от 1 дня (сахар) до 28 дней (рыба мороженная).

На утро 15 марта мониторинг розничных цен, организованный министерством, показал, что по сравнению с 7 марта:

до 5% выросли цены на 12 товаров продовольственной и 9 товаров непродовольственной группы (мясные, молочные продукты, муку, крупы, бытовую химию, товары личной гигиены);

сахар-песок подорожал на 27,7%;

на 6,6% подорожали соль и морковь;

на замороженную рыбу, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов цены не изменились;

снизились цены на свинину, мясо кур, чай, вермишель, картофель, лук, яблоки и мясные консервы.

Наблюдается повышенный спрос на сахар-песок и отдельные товары бакалейной группы.

По словам министра Вячеслава Романова, в стране имеется достаточный запас сахара, и поставщики продолжат регулярные поставки. От розничных объектов поступают сообщения об отгрузке им ряда товаров от поставщиков по увеличенной цене. Каждый факт значительного повышения цены Минпромторг разбирает совместно с УФАС по Тульской области и прокуратурой региона.

Губернатор обратил внимание на необходимость контроля за качеством обслуживания жителей сельской местности, отдаленных и малонаселенных пунктов. На данный момент организации потребительской кооперации осуществляют эту деятельность в штатном режиме, в том числе с помощью выездной торговли.