Проекты каких тульских предприятий оказались в зоне риска: список
Из-за экономической ситуации в регионе приостановлено 8 инвестпроектов. Какие проекты стабильны?
Во вторник, 15 марта, в правительстве Тульской области состоялось второе заседание штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Тульской области.
- В регионе 240 системообразующих предприятий, из них около 20% – предприятия с участием иностранного капитала. Нет ни одного, которое бы не ощутило на себе влияние внешних санкций. И нет ни одного предприятия, которое не имело бы плана перестройки своего производства, своей работы в нынешней ситуации. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе — чтобы руководство предприятий не принимало необдуманных поспешных решений о приостановке или закрытии производств, — заявил Вячеслав Федорищев.
- Наша задача — не допустить роста безработицы, остановки производств, — подчеркнул Алексей Дюмин.
По словам Вячеслава Федорищева, пока в Тульской области единственное предприятие с участием иностранного капитала, приостановившее свою деятельность — «Маккейн».
- Это еще не предприятие, а начало крупного инвестпроекта, его готовность 15%, — уточнил губернатор. — Это котлованы, сваи… Это намерения о создании рабочих мест. Мы сейчас фокусируемся на предприятиях, которые уже имеют производственные мощности, выстроенные производственные и экономические процессы, имеют планы на модернизацию. Необходимо наладить взаимодействие, узнать: чем мы можем помочь, в чем посодействовать, — подчеркнул глава региона.
Федорищев представил список инвестпроектов с перспективами реализации.
приостановлено
Всего в регионе приостановлены 8 инвестпроектов (27,8 млрд рублей) следующих предприятий:
ООО «Маккейн Фуд Рус»,
ООО «ПФК «Электрозавод»,
ООО «Стальполимер»,
ООО «Фомлайн»,
ООО «Гальватех»,
ООО «Инотекс»,
ООО «ЗАВОД ПЕРЕСВЕТ»,
ООО «Каргилл».
есть риски
Есть риски по проектам на 159,63 млрд рублей (44%) инвестиций следующих компаний:
ООО «Черкизово-МП»,
ООО «Куриное Царство Тула»,
ООО «Кубаньмасло-ЕМЗ»,
ООО «Компас Фудс»,
ООО «Тулома Салмон»,
ООО «ЗГПМ Лактопром»,
ООО «Центр событийного туризма»,
ООО «Тау Фарм»,
ООО «БВК-ТЕХНО ГРУПП»,
ООО «Егнышовские сады»,
ООО «Мясная компания Астра»,
ООО «Садр Ефремов»,
ООО «Плант_Спейс»,
ООО «Евраз Узловая»,
ООО «Халмек Литиум»,
ООО «Киреевский Солепромысел»,
ООО «АВВ-Энерго Электросети»,
ООО «ПРОМЕТСЭЗ»,
ООО «МЛ Групп»,
ООО «НПП Лио-Продукт»,
ООО «Никтон»,
ООО «АРД-Полимер»,
ООО «Полимерные технологии Узловая»,
ООО «Кликс»,
АО «Щекиноазот» (1 проект),
ООО «ХММР»,
АО МХК «Еврохим»,
ООО «Полипласт Новомосковск»,
ООО «Стройпрогресс»,
ООО «Кекстон»,
ООО «Аэрозоль Новомосковск»,
ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика»,
ООО «Максим Горький плюс»,
ООО «Юкка Парк»,
ООО «Авиаген»,
ООО «Билагро»,
ООО «БИО-Софи»,
ООО «Родниково Поле»,
ООО «Интерпласт».
рисков нет
Без рисков продолжится реализация инвестпроектов на сумму 175,76 млрд рублей (48,4%) следующих компаний:
ООО «ВБ Алексин»,
ООО «Промбиотехнологии»,
ООО «Биокор»,
ООО «Три Эс Новая Тула»,
ООО «Инвестиционная торговая компания»,
ООО «Возрождение»,
ООО «Эссити»,
ООО ПК «Мехмаш»,
АО «Птицефабрика «Тульская»,
ООО «Мираторг-Орел»,
ООО «Тульская мясная компания»,
ООО «Иэк Холдинг»,
ООО «Спасское им. В.А. Стародубцева»,
ООО «САФ-Нева»,
ООО «Богородицкий Альянс»,
ООО «Презент Упаковка»,
ООО «Кубагро»,
ООО «Белевская кондитерская компания»,
ЗАО «Индустрия Сервис»,
ООО «Макошь»,
ООО «ФракДжет Тулс»,
ООО «Инновационное предприятие Нова»,
ООО «Воловская техника»,
ООО «Агрофармтрест»,
ООО «ПХ «Лазаревское»,
ООО «АПК Алексин-А»,
ООО «Инновационные технологии»,
ООО «ТК Тульский»,
АО «Щекиноазот» (3 проекта).
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