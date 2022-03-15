Проекты каких тульских предприятий оказались в зоне риска: список

Во вторник, 15 марта, в правительстве Тульской области состоялось второе заседание штаба по обеспечению социально-экономической стабильности в Тульской области.

- В регионе 240 системообразующих предприятий, из них около 20% – предприятия с участием иностранного капитала. Нет ни одного, которое бы не ощутило на себе влияние внешних санкций. И нет ни одного предприятия, которое не имело бы плана перестройки своего производства, своей работы в нынешней ситуации. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе — чтобы руководство предприятий не принимало необдуманных поспешных решений о приостановке или закрытии производств, — заявил Вячеслав Федорищев.

- Наша задача — не допустить роста безработицы, остановки производств, — подчеркнул Алексей Дюмин.

По словам Вячеслава Федорищева, пока в Тульской области единственное предприятие с участием иностранного капитала, приостановившее свою деятельность — «Маккейн».

- Это еще не предприятие, а начало крупного инвестпроекта, его готовность 15%, — уточнил губернатор. — Это котлованы, сваи… Это намерения о создании рабочих мест. Мы сейчас фокусируемся на предприятиях, которые уже имеют производственные мощности, выстроенные производственные и экономические процессы, имеют планы на модернизацию. Необходимо наладить взаимодействие, узнать: чем мы можем помочь, в чем посодействовать, — подчеркнул глава региона.

Федорищев представил список инвестпроектов с перспективами реализации.