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Где в Туле не будет электричества 16 марта
Фото из архива Myslo

Где в Туле не будет электричества 16 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9.00 до 18.00 они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Галкина, 25, 25-а, 27, 30,
  • ул. Революции, 24, 24-а,
  • ул. Братьев Жабровых, 9,
  • ул. Демонстрации, 46,
  • ул. Макаренко, 13, 26,
  • ул. Декабристов, 111-125, 131-139 (нечётн.), 158, 164,
  • пер. Докучаева, 1-6,
  • пер. Комарова, 1-6,
  • пер. Мусоргского, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • пр-д Вильямса, 1, 2,
  • ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.),
  • ул. Будённого, 58-72 (чётн.), 64-а, 45-59 (нечётн.),
  • ул. М. Смирнова, 85, 83, 68,
  • ул. Академика Павлова, 38,
  • ул. Циолковского, 36-74 (чётн.), 65-87 (нечётн.),
  • ул. С. Стальского, 1-17 (нечётн.), 10-30 (чётн.),
  • ул. Шевченко, 21, 58-а, 27-81 (нечётн.), 50-82 (чётн.),
  • ул. Водоохранная, 40-а, 43-а, 44-в, 37-53,
  • пер. Водоохранный, 15, 15-а,
  • ул. Котовского, 2-16 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б, 2-г,
  • ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
  • ул. Железняка, 1-19 (нечётн.), 2-12 (чётн.), 12-а, 18,
  • ул. Лазо, 1-12,
  • ул. Станиславского, 81, 83, 115,
  • ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. 3-я Гостеевская, 1-в, 1-5 (нечётн.), 4-8 (чётн.),
  • ул. Белкина, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Тульского Рабочего полка, 98, 100,
  • ул. Фрунзе, 5,
  • ул. Сойфера, 23,
  • Красноармейский пр-т, 30, 32, 34,
  • ул. Болдина, 93, 95, 95-а, 97, 99, 103, 107, 109,
  • п. Трудовой, 1-19,
  • п. Победы: ул. Володарского, 13,
  • п. Маслово: Есенинский бульвар, 1-27 (нечётн.), 26,
  • ул. Васильковая, 5,
  • ул. Краинская, 25,
  • ул. Ромашковая,
  • ул. Шемиловская,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 58-а, 61-б.
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