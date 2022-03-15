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Тулякам расскажут, как пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости
Фото: bti-tula.ru

Тулякам расскажут, как пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости

Свои вопросы жители региона смогут задать в среду, 16 марта.

В Управлении Росреестра по Тульской области пройдёт горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

На вопросы будет отвечать начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Чернышева.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-33-18.

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вчера, в 22:38 0
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