Фото: bti-tula.ru
Тулякам расскажут, как пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости
Свои вопросы жители региона смогут задать в среду, 16 марта.
В Управлении Росреестра по Тульской области пройдёт горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.
На вопросы будет отвечать начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Чернышева.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 77-33-18.
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