Тулякам расскажут, как пересмотреть кадастровую стоимость недвижимости

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Свои вопросы жители региона смогут задать в среду, 16 марта.

В Управлении Росреестра по Тульской области пройдёт горячая линия по вопросам пересмотра кадастровой стоимости объектов недвижимости.

На вопросы будет отвечать начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Татьяна Чернышева.