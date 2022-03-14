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В Туле установили новый светофор
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле установили новый светофор

Он появился на пересечении Одоевского путепровода и ул. Болдина в Привокзальном территориальном округе.

Как отметили в управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, это необходимая мера, рекомендованная ГИБДД и направленная на снижение аварийности на данном участке.
 
В течение прошлого года и в начале текущего из-за несоблюдения водителями очередности проезда и высокой интенсивности движения на пересечении Одоевского путепровода и ул. Болдина неоднократно фиксировали дорожно-транспортные происшествия. Новый светофор позволит ликвидировать аварийность на участке.
 
 
В настоящее время светофор работает в тестовом режиме. Утром 14 марта специалисты произвели первую корректировку режима работы светофора.
 
Мониторинг интенсивности движения на данном участке продолжится.
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