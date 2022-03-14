Погибшего на Украине тульского десантника посмертно наградили медалью «Доблесть и отвага»

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин посмертно наградил ведомственной медалью «Доблесть и отвага» выпускника кадетского корпуса СК России имени Александра Невского Георгия Александровича Дудорова, с честью выполнившего свой воинский долг.

«Георгий Александрович Дудоров являлся заместителем командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106 Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. Как сообщалось ранее, 6 марта 2022 года колонна его роты попала под артиллерийский удар украинских националистических отрядов, в результате чего жизнь мужественного героя трагически оборвалась», — сообщила пресс- служба СК России .

Александр Иванович Бастрыкин поручил оказать всестороннюю поддержку семье погибшего офицера. Сотрудники ведомства искренне скорбят вместе с родными и близкими Георгия Александровича и готовы поддержать не только словом, но и делом. Память о нашем товарище, о человеке, ставшем примером истинного патриотизма и храбрости, стойкости и преданности долгу и присяге, навсегда в наших сердцах.