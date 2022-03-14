На отдых с кешбэком: в России родителям вернут 50% стоимости путевки в летний лагерь

По поручению президента России Правительство Российской Федерации продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, сообщает пресс-служба российского кабмина. Впервые такая система применялась в 2021 году.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что по программе уже смогли отдохнуть около 420 тысяч детей.

«Это стало хорошей поддержкой для многих семей», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Продажи путевок в рамках программы начнутся в ночь с 30 на 31 марта.

Механизм работы сохраняется:

Родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир».

В течение пяти дней родитель получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено: можно поехать на любое количество смен. Чтобы получить кешбэк, необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию.

Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.

Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая.