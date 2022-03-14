На отдых с кешбэком: в России родителям вернут 50% стоимости путевки в летний лагерь
С 1 мая возобновится программа кешбэка за детский отдых.
По поручению президента России Правительство Российской Федерации продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, сообщает пресс-служба российского кабмина. Впервые такая система применялась в 2021 году.
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин заявил, что по программе уже смогли отдохнуть около 420 тысяч детей.
«Это стало хорошей поддержкой для многих семей», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Продажи путевок в рамках программы начнутся в ночь с 30 на 31 марта.
Механизм работы сохраняется:
- Родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир».
- В течение пяти дней родитель получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путевки, но не более 20 тысяч рублей.
- Количество поездок на одного ребенка не ограничено: можно поехать на любое количество смен. Чтобы получить кешбэк, необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию.
- Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.
Отправиться в детский лагерь можно с 1 мая.
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