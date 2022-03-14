«Накажи автохама»: можно ли не заметить дорожные знаки?

Пользователь Dim71RuS S прислал в нашу традиционную рубрику ссылку на запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель автомобиля Hyundai Solaris нарушил правила дорожного движения.

«7 марта, 17.24. Hyundai Solaris с номерами 444, двигаясь по ул. Советской, повернул на ул. Революции под запрещающий знак «Поворот налево запрещен», — сообщил автор видео.