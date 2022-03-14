Как молодым тулякам получить грант Росмолодежи?

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Об этом рассказали в творческом индустриальном кластере «Октава» на скилл-сессии «Пять шагов гранта».

В сессии приняли участие студенты и школьники Тульской области, сотрудники Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) и федеральные эксперты Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Участники скилл-сессии узнали, как выиграть грант на свою идею, научились оформлять на него заявку и правильно представлять проект.

В грантовом конкурсе Росмолодежи могут принять участие молодые люди от 18 до 35 лет. Размер поддержки одного проекта — от 5 тыс. до 1,5 млн рублей.

«Грантовый конкурс встречает у молодых людей большой отклик. Участие в нем — хорошая возможность улучшить свои навыки и получить реальную поддержку», — отметил министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Для участия в конкурсе необходимо представить заполненную проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодежь России». Прием заявок продлится до 30 марта 2022 года.