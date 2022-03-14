новости
новости
Регистрация
Как молодым тулякам получить грант Росмолодежи?
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Как молодым тулякам получить грант Росмолодежи?

Об этом рассказали в творческом индустриальном кластере «Октава» на скилл-сессии «Пять шагов гранта».

В сессии приняли участие студенты и школьники Тульской области, сотрудники Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) и федеральные эксперты Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Участники скилл-сессии узнали, как выиграть грант на свою идею, научились оформлять на него заявку и правильно представлять проект.

В грантовом конкурсе Росмолодежи могут принять участие молодые люди от 18 до 35 лет. Размер поддержки одного проекта — от 5 тыс. до 1,5 млн рублей.

«Грантовый конкурс встречает у молодых людей большой отклик. Участие в нем — хорошая возможность улучшить свои навыки и получить реальную поддержку», — отметил министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин.

Для участия в конкурсе необходимо представить заполненную проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодежь России». Прием заявок продлится до 30 марта 2022 года.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 15:59 +1
Другие статьи по темам
Событие
грантыРосмолодежь
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Барсуках КамАЗ едва не сбил подростка на пешеходном переходе: видео
В Барсуках КамАЗ едва не сбил подростка на пешеходном переходе: видео
Сборная Тульской области вошла в тройку сильнейших на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике
Сборная Тульской области вошла в тройку сильнейших на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.