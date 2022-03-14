В Барсуках КамАЗ едва не сбил подростка на пешеходном переходе: видео

Грузовик проехал буквально в метре от девочки, которая шла по «зебре».

Наш подписчик Алексей поделился с редакцией записью с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель грузовика КамАЗ не пропустил пешехода, что едва не привело к трагедии.

«Чуть не сбил девочку на пешеходном переходе в поселке Барсуки. Он ей ещё и посигналил!» — сообщил автор видео.