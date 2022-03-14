Сборная Тульской области вошла в тройку сильнейших на первенстве ЦФО по спортивной гимнастике

В Туле прошло первенство ЦФО России по спортивной гимнастике среди юниорок 13−15 лет, в котором приняли участие сильнейшие спортсменки. Турнир продлился с 8 по 12 марта.

Девушки соревновались в командном первенстве, личном многоборье, а также в отдельных дисциплинах: опорном прыжке, на брусьях, бревне и в вольных упражнениях.

Президент Тульской региональной федерации спортивной гимнастики и главный судья турнира Марина Ульянова рассказала корреспонденту Myslo:

Марина Ульянова - Соревнования являются отборочными на первенство России, которое будет проходить в Казани. Туда отправятся восемь сильнейших мастеров спорта и шесть кандидатов в мастера спорта. Также путевки получат четыре сильнейшие команды.

Наш регион представили девять спортсменок — воспитанницы тульской СШОР «Спортивная гимнастика» и гимнастки из Новомосковска. Перед ними была цель — как минимум отобраться на Всероссийские соревнования.

Судьи оценивали сложность и чистоту выполнения элементов, а также артистизм. Так, вольные упражнения должны содержать пять специальных требований. Это двойное сальто, сальто с поворотом на 360 градусов, два разных сальто — вперед и назад, прыжковую серию и танцевальные упражнения. Всё это выполняется под музыку.

Каждый прыжок также имеет свою группу трудности. Гимнастка должна выполнить упражнение чисто, приземлиться на ноги. Чем труднее прыжок, тем будет выше за него оценка.

Все юниорки волновались, но, как опытные спортсменки, перед выходом на ковер прятали все переживания. В данную секунду нужно сосредоточиться только на гимнастике, а всё остальное выбросить из головы. Вместе со спортсменками переживали и партнеры по команде. Девчонки подбадривали друг друга аплодисментами.

Но, наверно, больше, чем сами гимнастки, волновались их тренеры. Затаив дыхание, они смотрели за выступлением воспитанниц.

Тульский тренер Зинаида Роля выставила на соревнования Софию Задонскую.

Зинаида Роля - К первенству начали готовить сразу после Нового года. София хорошо выступила, я довольна ее выступлением! Наконец-то получилось добавить более сложные элементы. Немного усложнили программу на вольных упражнениях.

По итогам соревнований сборная команда Тульской области по спортивной гимнастике заняла третье место. В ее составе выступили Мария Егорова, Ульяна Корж, Анна Кочетова, Дарья Рапшина.



13-летняя Даша Рапшина также стала серебряным призером в упражнении на бревне, бронзовым — в вольных упражнениях и на разновысоких брусьях.

- Я занимаюсь гимнастикой уже девять лет. До этого ходила на плавание, собиралась даже заниматься художественной гимнастикой, но мы с мамой передумали. Помню первую тренировку — понравилось всё; пришла и влюбилась в этот вид спорта. Хочу и дальше профессионально развиваться в этом. Сейчас я чемпионка области, выигрывала соревнования ЦФО.

Выступлением на первенстве я довольна, но всегда можно сделать лучше; буду работать над собой и дальше. Соперницы были очень сильные, большая конкуренция.

Спортивная гимнастика мне много чего дала: я закалила характер, силу воли, научилась не лениться, стала физически сильнее. Учусь в 7 классе, совмещаю спорт и учебу. Свободного времени не так много, но я готова им жертвовать ради спорта!

Наших спортсменок подготовили тренеры Марина Назарова, Оксана и Ирина Вепринцевы.

Победители и призеры состязаний отправятся на первенство России, которое пройдет с 4 по 10 апреля в Казани. 4 лучшие команды по итогам выступят на первенстве страны, которое состоится в октябре в Пензе.