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«Туластат» рассказал, насколько в регионе выросли цены на молоко

«Туластат» рассказал, насколько в регионе выросли цены на молоко

Ведомство приводит данные за февраль.

В Тульской области за месяц выросли цены на молоко. Согласно статистике «Туластата», в среднем, в феврале 2022 года продукт в регионе стоил 68,96 руб. за литр, в областном центре стоимость немного дешевле — 66,50 руб.

Для сравнения, в январе этого года средняя цена за литр молока в Тульской области была 68,37 руб., а в Туле — 66,16 руб.

«Туластат» отметил, что в исследовании речь идет о средних потребительских ценах на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 — 3,2% жирности.

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