В Тульской области на установку зарядных станций для электрокаров выделили почти 8 млн рублей

Фото из архива Myslo.

Правительство в течение трех лет будет субсидировать расходы на закупку и установку быстрых зарядных станций для электротранспорта на федеральных трассах. В 2022 году на эти цели выделяется 1,37 млрд рублей. Распоряжение подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Это позволит построить свыше 500 мощных зарядных станций. Сначала средства получат 12 пилотных регионов, включая Крым, Сахалин, Ленинградскую, Нижегородскую области, Татарстан, а также все территории, через которые проходит одна из наиболее загруженных автомагистралей — М-4 «Дон». Среди них — и Тульская область.

Согласно документу, в нашем регионе построят четыре зарядные станции. На это выделяется 7 954 900 рублей.