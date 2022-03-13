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Синоптики: начало метеорологической весны пока откладывается
Фото из архива Myslo.

Синоптики: начало метеорологической весны пока откладывается

На предстоящей неделе снова будет морозно.

Март стартовал с теплых позиций, но через неделю «провалился» в холодный колодец полярного воздуха. Температура месяца оказалась на 0,4° ниже многолетней нормы.
 
По прогнозам синоптиков центра «Фобос», в предстоящую неделю весенней погоды тоже ожидать не стоит. Наступления метеовесны в Центральной России пока не будет.
 
В понедельник потеплеет до 0…+5°, будет пасмурно и с небольшими осадками.
 
- Начиная со вторника, инициатива начнет переходить к «грязному» скандинавскому антициклону, из-за чего до конца недели обойдется без существенных осадков, но с достаточно высокой концентрацией облаков. В условиях прояснений и радиационного выхолаживания ночами морозы усилятся, — говорят синоптики.
 
К середине недели ночная температура воздуха понизится до −5…−10°, днем будет от -4 до +1°.
 
К выходным нас ожидает аномально высокое атмосферное давление, которое достигнет 769 мм рт. ст. На фоне этого распогодится — выглянет солнце, а воздух прогреется до +5 градусов.
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