новости
новости
Регистрация
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 365 случаев заболевания, 7 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 365 случаев заболевания, 7 смертей

Об этом сообщает оперштаб

В Тульской области за сутки подтвердилось 365 случаев коронавируса, 49 человек госпитализированы, 1728 выздоровели, 7 скончались.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердилось 144 169 случаев ковида, 125 060 пациентов вылечились, 4939 умерли.

Ситуация в России следующая:

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области за сутки подтвердилось 390 случаев ковида, 69 человек госпитализировано
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтвердилось 390 случаев ковида, 69 человек госпитализировано
вчера, в 11:36, 8 1108 -2
Тульский Роспотребнадзор рассказал, как дети переносят «омикрон»
Жизнь Тулы и области
Тульский Роспотребнадзор рассказал, как дети переносят «омикрон»
вчера, в 07:42, 24 1674 0
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 380 случаев заболевания, 86 человек госпитализировано
Жизнь Тулы и области
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 380 случаев заболевания, 86 человек госпитализировано
10 марта, в 11:00, 12 1356 0
В Тульской области за сутки подтвердился 391 случай ковида, 23 человека госпитализированы
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтвердился 391 случай ковида, 23 человека госпитализированы
9 марта, в 11:21, 7 1229 1
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:28 0
Другие статьи по темам
Событие
коронавирусстатистика по коронавирусу
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские ведомства заявили об уходе из Instagram
Тульские ведомства заявили об уходе из Instagram
В центре Тулы не будут продавать спиртное
В центре Тулы не будут продавать спиртное
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.