Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 365 случаев заболевания, 7 смертей
Об этом сообщает оперштаб
В Тульской области за сутки подтвердилось 365 случаев коронавируса, 49 человек госпитализированы, 1728 выздоровели, 7 скончались.
Всего с начала пандемии в регионе подтвердилось 144 169 случаев ковида, 125 060 пациентов вылечились, 4939 умерли.
Ситуация в России следующая:
вчера, в 11:36, 8 1108 -2
вчера, в 07:42, 24 1674 0
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 380 случаев заболевания, 86 человек госпитализировано
10 марта, в 11:00, 12 1356 0
9 марта, в 11:21, 7 1229 1
Другие статьи по темам
Место