В центре Тулы не будут продавать спиртное

Фото из архива Myslo

В субботу, 12 марта, в 16.30, на Центральном стадионе Тулы состоится матч «Арсенал» — «Динамо» (Москва).

В соответствии с региональным законодательством в Тульской области не допускается розничная продажа алкоголя в местах проведения публичных мероприятий и в радиусе километра от них за три часа до начала проведения, во время их проведения и через три часа после их проведения.

В связи с этим алкогольные напитки, включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху, не будут продаваться в центре Тулы с 13.30 до 21.30.