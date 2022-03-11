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Где в Туле 14 марта отключат электроэнергию

Где в Туле 14 марта отключат электроэнергию

Публикуем список адресов.

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 14 марта с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Пузакова, 15, 17, 17-в;
  • ул. Токарева, 1−30, 38;
  • ул. Парижской Коммуны, 4−62 (чётн.), 30-а, 1−61 (нечётн.), 27-а, 36−62 (чётн.), 29−61 (нечётн.);
  • ул. Грибоедова, 31−62;
  • ул. Бабарыкина, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);
  • ул. Писемского, 14;
  • ул. Красина, 55, 4−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.);
  • ул. Н. Неман, 2−19;
  • ул. Галкина, 237;
  • п. Трудовой, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 7-а, 7-б, 15-а, 17-а, 19-а, 1−19;
  • п. Победы: ул. Володарского, 13;
  • ул. М. Расковой, 22;
  • ул. Яблочкова, 2−28 (чётн.);
  • пер. Краснодонцев, 2-а, 2−8 (чётн.);
  • ул. Нестерова, 13−27 (нечётн.), 14−24 (чётн.);
  • ул. Осипенко, 1−10, 15.
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вчера, в 21:41 +5
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