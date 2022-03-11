Где в Туле 14 марта отключат электроэнергию

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим 14 марта с 9.00 электроэнергии не будет по следующим адресам:

ул. Пузакова, 15, 17, 17-в;

ул. Токарева, 1−30, 38;

ул. Парижской Коммуны, 4−62 (чётн.), 30-а, 1−61 (нечётн.), 27-а, 36−62 (чётн.), 29−61 (нечётн.);

ул. Грибоедова, 31−62;

ул. Бабарыкина, 1−15 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. Писемского, 14;

ул. Красина, 55, 4−26 (чётн.), 3−23 (нечётн.);

ул. Н. Неман, 2−19;

ул. Галкина, 237;

п. Трудовой, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 7-а, 7-б, 15-а, 17-а, 19-а, 1−19;

п. Победы: ул. Володарского, 13;

ул. М. Расковой, 22;

ул. Яблочкова, 2−28 (чётн.);

пер. Краснодонцев, 2-а, 2−8 (чётн.);

ул. Нестерова, 13−27 (нечётн.), 14−24 (чётн.);

ул. Осипенко, 1−10, 15.