Во время спецоперации на Украине погиб офицер Тульской 106-й дивизии ВДВ

Во время проведения специальной операции на Украине погиб заместитель командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров. Об этом сообщает телеграм-канал «Следком».

По информации источника, 6 марта колонна роты Георгия Дудорова попала под артиллерийский удар со стороны украинских националистов. Оказавшись лицом к лицу с опасностью, молодой офицер с честью выполнил свой воинский долг перед Отечеством и получил смертельные ранения.

Георгий Дудоров – выпускник кадетского корпуса Следственного комитета. Память о его героическом подвиге навсегда останется в сердцах его близких, коллег и друзей.