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Во время спецоперации на Украине погиб офицер Тульской 106-й дивизии ВДВ
Фото: t.me/sledcom_press

Во время спецоперации на Украине погиб офицер Тульской 106-й дивизии ВДВ

Подразделение Георгия Дудорова попало под артиллерийский обстрел 6 марта.

Во время проведения специальной операции на Украине погиб  заместитель командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров. Об этом сообщает телеграм-канал «Следком».

По информации источника, 6 марта колонна роты Георгия Дудорова попала под артиллерийский удар со стороны украинских националистов. Оказавшись лицом к лицу с опасностью, молодой офицер с честью выполнил свой воинский долг перед Отечеством и получил смертельные ранения.

Георгий Дудоров – выпускник кадетского корпуса Следственного комитета. Память о его героическом подвиге навсегда останется в сердцах его близких, коллег и друзей.

Редакция Myslo выражает искренние соболезнования родным и близким Георгия Дудорова.
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вчера, в 21:20 +2
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