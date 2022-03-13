В Алексине 12-летнего мальчика убило током

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13 марта неподалеку от ул. Гайдара в Алексине произошла трагедия. 12-летний подросток залез на крышу трансформаторной электроподстанции, прикоснулся к элементам под напряжением и получил смертельный удар током. Ребенок скончался на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).