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В Алексине 12-летнего мальчика убило током
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
13 марта неподалеку от ул. Гайдара в Алексине произошла трагедия. 12-летний подросток залез на крышу трансформаторной электроподстанции, прикоснулся к элементам под напряжением и получил смертельный удар током. Ребенок скончался на месте.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
«В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства случившегося: проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщила пресс-служба СУ
СК России по Тульской области.
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