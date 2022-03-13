новости
новости
Регистрация
В Алексине 12-летнего мальчика убило током
Фото: pixabay.com

В Алексине 12-летнего мальчика убило током

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

13 марта неподалеку от ул. Гайдара в Алексине произошла трагедия. 12-летний подросток залез на крышу трансформаторной электроподстанции, прикоснулся к элементам под напряжением и получил смертельный удар током. Ребенок скончался на месте.
 
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
 
«В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства случившегося: проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будут назначены необходимые судебные экспертизы», — сообщила пресс-служба СУ СК России по Тульской области.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
вчера, в 23:51 0
Другие статьи по темам
Событие
погиб ребеноктрагедия
Место
Тульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 14 марта отключат электроэнергию
Где в Туле 14 марта отключат электроэнергию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.