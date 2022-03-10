Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 380 случаев заболевания, 86 человек госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердилось 380 случаев коронавируса, 86 человек госпитализированы, 1053 выздоровели, шесть скончались.

Всего с начала пандемии в регионе подтвердилось 143 414 случая ковида, 120 977 пациентов вылечились, 4926 умерли.

Ситуация в России следующая: