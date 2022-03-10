Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 380 случаев заболевания, 86 человек госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердилось 380 случаев коронавируса, 86 человек госпитализированы, 1053 выздоровели, шесть скончались.
Всего с начала пандемии в регионе подтвердилось 143 414 случая ковида, 120 977 пациентов вылечились, 4926 умерли.
Ситуация в России следующая:
вчера, в 11:21, 7 1103 1
8 марта, в 11:53, 33 1635 -2
7 марта, в 14:50, 11 1520 -2
7 марта, в 12:00, 28 1891 -1
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