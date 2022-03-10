новости
новости
Регистрация
БК «Новомосковск» сыграл два матча с «Челбаскетом»: фоторепортаж

БК «Новомосковск» сыграл два матча с «Челбаскетом»: фоторепортаж

Обе игры прошли в Туле.

8 и 9 марта баскетбольный «Новомосковск» провел два матча с челябинским «Челметом». Игры в рамках Суперлиги-2 состоялись в Туле в СК «Новое поколение».

Матч, который прошел во вторник, наша команда выиграла со счетом 69:58. Итог игры во многом определила первая четверть, которую новомосковцы начали с впечатляющего рывка — 16:0.

Во втором матче БК «Новомосковск» уступил с внушительным счетом 64:93.

Следующим соперником новомосковцев станет магнитогорский «Металлург». Поединки назначены на 12 и 13 марта и состоятся в «Новом поколении». Начало игр в 18.00.

Галерея
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 1
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 2
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 3
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 4
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 5
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 6
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 7
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 8
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 9
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 10
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 11
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 12
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 13
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 14
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 15
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 16
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 17
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 18
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 19
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 20
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 21
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 22
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 23
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 24
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 25
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 26
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 27
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 28
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 29
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 30
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 31
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 32
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 33
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 34
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 35
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 36
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 37
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 38
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 39
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 40
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 41
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 42
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 43
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 44
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 45
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 46
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 47
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 48
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 49
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 50
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 51
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 52
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 53
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 54
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 55
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 56
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 57
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 58
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 59
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 60
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 61
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 62
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 63
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 64
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 65
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 66
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 67
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 68
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 69
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 70
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 71
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 72
БК Новомосковск - БК Челмет, Фото: 73
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:13 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК Новомосковскбаскетбол

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Google запретил россиянам покупать приложения и подписки в Play Маркете
Google запретил россиянам покупать приложения и подписки в Play Маркете
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 380 случаев заболевания, 86 человек госпитализированы
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 380 случаев заболевания, 86 человек госпитализированы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.