БК «Новомосковск» сыграл два матча с «Челбаскетом»: фоторепортаж

8 и 9 марта баскетбольный «Новомосковск» провел два матча с челябинским «Челметом». Игры в рамках Суперлиги-2 состоялись в Туле в СК «Новое поколение».

Матч, который прошел во вторник, наша команда выиграла со счетом 69:58. Итог игры во многом определила первая четверть, которую новомосковцы начали с впечатляющего рывка — 16:0.

Во втором матче БК «Новомосковск» уступил с внушительным счетом 64:93.

Следующим соперником новомосковцев станет магнитогорский «Металлург». Поединки назначены на 12 и 13 марта и состоятся в «Новом поколении». Начало игр в 18.00.