Как оформить кредитные каникулы: инструкция

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Право на отсрочку платежей по кредитам и займам получат люди и малый и средний бизнес, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Такой закон подписал президент. Механизм кредитных каникул, который вводится новым законом, уже действовал в первый период пандемии, в 2020 году. Банки, микрофинансовые организации и другие кредиторы обязаны предоставить каникулы людям, доходы которых из-за введенных санкций упали не меньше чем на 30%. Отсрочку могут выдавать на срок до полугода. Прежде чем оформлять каникулы, заемщику нужно посчитать свой среднемесячный доход за прошедший год и сравнить его с поступлениями за последний месяц. Падение доходов необходимо подтвердить — например, предоставить кредитору больничный, справку о доходах из налоговой инспекции или о регистрации на бирже труда.

Каникулы распространяются только на кредиты, размер которых не превышает установленного правительством лимита. Сейчас для потребительских кредитов он составляет 250 000 рублей, для ипотечных — от 2 до 4,5 млн рублей в зависимости от региона, для автокредитов — 600 000 рублей, для кредитных карт — 100 000 рублей.

По кредитам для бизнеса лимиты не установлены. Но индивидуальные предприниматели и компании малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на каникулы, только если они работают в особенно пострадавших отраслях. Перечень таких отраслей определяет правительство России.

Заявление о предоставлении льготного периода можно подать кредитору до 30 сентября 2022 года. Каникулы дадут даже тем, кто уже пользовался такой возможностью в пандемию.

Во время каникул кредитор не будет начислять штрафы за просроченные платежи, и кредитная история при этом не испортится. Но проценты на сумму долга при этом все равно начисляются — просто их нужно будет заплатить позднее.

Если ваше финансовое положение улучшится раньше окончания льготного периода, вы можете прервать каникулы.

Ранее Банк России рекомендовал банкам и МФО не отказывать в реструктуризации заемщикам, финансовое положение которых ухудшилось после 18 февраля 2022 года из-за санкций. Кредиторы не должны назначать им пени и штрафы за просрочки, а график выплат им нужно менять на посильный — например, уменьшать размер ежемесячных платежей за счет увеличения срока погашения долга.