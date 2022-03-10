В Туле водитель-«учитель» устроил разборки и едва не сбил пешехода: видео

О причинах и о том, как все закончилось, остается только догадываться.

В сети появилось видео с некрасивой дорожной ситуацией, которая произошла на ул. Рязанской в Туле, примерно в районе поворота на ул. Волоховскую.

Предположительно, опубликованная в паблике «Автохамы и ДТП | Тула» запись сделана 9 марта. На ней видно, как водитель Hyundai Santa Fe маневрирует вперед и назад, а также едва не совершает наезд на пешехода.

Судя по кадрам, между автором съемки и водителем Hyundai Santa Fe произошел конфликт. О его причине и окончании автор видео не сообщил.