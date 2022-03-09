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Умер известный тульский врач и коллекционер Валерий Большаков

Умер известный тульский врач и коллекционер Валерий Большаков

Не стало Валерия Леонидовича Большакова. Очень многим поколениям туляков он был знаком как известный в Туле врач-уролог высшей квалификации.

В обществе коллекционеров, в котором Валерий Леонидович долгое время был председателем, его так и называли между собой — Доктор. А Большаков был очень известным в городе коллекционером. Сначала собирал монеты, потом старинные металлические предметы, старинные замки — обязательно действующие и с ключами.
 
Знаком он и читателям Myslo. Минувшей осенью, например, мы опубликовали его очерк воспоминаний «Как жила Тула в годы войны» — рассказ мальчишки, который всю войну оставался в Туле. Валерий Леонидович Большаков тогда очень искренне радовался этой публикации. Он очень хотел, чтобы его воспоминания остались для всех нас, ныне живущих. Чтобы знали и помнили.
 
Но очень много того, что так и не успел рассказать. За публикациями об исторической Туле следил очень внимательно. Звонил после каждого свежего номера газеты — обсудить, за что-то похвалить, с чем-то не согласиться, что-то рассказать на будущее. Помнится, досталось за упоминание о «Черной кошке», записанное с рассказа современника тех событий. Уверял, что все было по-другому. Членов банды, по его словам, искали в каждом тульском дворе наряды милиции и НКВД в 1945 году. Заходили и в их домик на улице Глеба Успенского.
 
Остался на записях и очень обстоятельный рассказ Валерия Леонидовича о находках старинных монет в Туле, когда началась массовая жилая застройка. Мы его обязательно в ближайшее время напечатаем.
 
Это была настоящая личность уходящей эпохи. Жена — так одна, и навсегда. С Антониной Александровной прожили вместе более 65 лет.
Как настоящий русский интеллигент прекрасно владел родным языком. В той самой публикации о детях войны — практически ни одной правки!
 
Все события жизни любимого Есенина, все сведения даже об окружении Толстого знал досконально, на память. Можно было и не лезть после его слов сверяться в специальную литературу. А книги, прочитанные Большаковым, становились особым раритетом. Тексты в них были в пометках, сделанных его рукой — иногда восторженных, иногда язвительных, но всегда эмоциональных. Это тоже была его страсть — внимательно изучать то, что пишут и говорят другие.
 
Может потому и врачом он был совсем нерядовым.
Казалось, что его оптимизма и энергии хватит на куда больший срок, чем 90 лет, которые Валерий Леонидович отметил прошлой осенью. Жаль, что это все нам только казалось.
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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 11:32 +5
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