Туляки успешно выступили на первенстве ЦФО по спортивной аэробике

Фото предоставлено минспортом Тульской области.

С 2 по 4 марта в Суздале Владимирской области прошли первенство и чемпионат ЦФО по спортивной аэробике. В соревнованиях приняли участия спортсмены из Владимирской, Московской, Ивановской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областей.



По итогам первенства команда из нашего региона заняла 3 место в командном зачете в возрастной категории 12−14 лет (юноши и девушки). Результаты команде принесли Мария Сидорчук, Дарья Суркова, Эмилия Полушкина, Полина Самсонова, Артём Краснослободцев.



Также наши спортсмены заняли 3 место в командном зачете в возрастной категории 15−17 лет (юниоры и юниорки). В составе команды выступали Максим Максимов, Андрей Шабаев, Елизавета Евстафьева.



В номинации «Смешанные пары» среди юниоров 3 место заняли Андрей Шабаев и Елизавета Евстафьева.



Спортсмены — воспитанники ДЮСШ «Виктория» г. Новомосковска. Тренер и руководитель Федерации спортивной аэробики Тульской области — Наталия Ведерникова.