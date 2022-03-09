В Тульской области за сутки подтвердился 391 случай ковида, 23 человека госпитализированы
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 391 случай коронавируса, 23 человека госпитализированы, 1465 выздоровели, трое скончались.
Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 143 034 случая ковида, 119 924 пациента вылечились, 4920 умерли.
Ситуация в России за сутки следующая:
вчера, в 11:53, 33 1469 -2
7 марта, в 14:50, 11 1438 -2
7 марта, в 12:00, 28 1807 -1
6 марта, в 12:12, 16 2262 0
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