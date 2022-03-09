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В Тульской области за сутки подтвердился 391 случай ковида, 23 человека госпитализированы

В Тульской области за сутки подтвердился 391 случай ковида, 23 человека госпитализированы

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердился 391 случай коронавируса, 23 человека госпитализированы, 1465 выздоровели, трое скончались.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 143 034 случая ковида, 119 924 пациента вылечились, 4920 умерли.

Ситуация в России за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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