Существенный рост цен на стройматериалы в Тульской области: ФАС проведет проверку

Цены на газобетон выросли на 40%, на песок – на 20%.

Министр строительства региона Константин Лопухов на совещании по мониторингу цен рассказал о ситуации на строительном рынке в Тульской области.

Так, в первом квартале 2022 года зафиксирован рост цен на стройматериалы от 5 до 40%. В числе тех, что больше всего подорожали, — кабель, арматура, листовой металлопрокат.

В пределах 20% увеличилась стоимость на бетон, фасадную краску, пиломатериалы, изделия из стали, трубы, рулонные и кровельные материалы, газосиликатный блок.

По словам Лопухова, Минстрой РФ создал портал, куда может любой застройщик или строительная компания отправить заявку по резкому росту цен на стройматериалы. Ведомство будет мониторить ситуацию.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин заявил, что в регионе зафиксирован существенный рост цен на стройматериалы.

Он обратил внимание, что цены на газобетон выросли более чем на 40%. А из этого материала строятся в том числе и дома для переселенцев из аварийного жилья. Для примера: в декабре 2021 года газобетон стоил до 8000 рублей за куб, а на сегодняшний день цена составляет уже 12 860 руб.

С января 2022 года также подорожал и кабель — на 40%.

Вопросы вызывают цены на песок, который добывается в Тульской области. За два месяца этот материал подорожал на 20%. А если брать ситуацию за год, с марта по март, то рост составляет 150−200%.

Валерий Шерин обратился к главе Управления Федеральной антимонопольной службы Юрию Елагину с просьбой обратить на это внимание и провести проверку.

Губернатор Алексей Дюмин добавил, что сейчас важно, чтобы тульское УФАС сотрудничало с ведомствами других регионов.