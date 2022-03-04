В Центральной России ударят 15-градусные морозы

Лишь во второй половине месяца будет комфортная мартовская погода.

С 9 марта в Центральной России ударят январские морозы. Воздух в ночные часы будет остывать до −10…−15 °С, в дневные часы ожидается −3…−8 °С, что на 7−8 градусов ниже положенного в марте. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос».

Лишь во второй половине месяца весна удивит комфортным теплом. Март прогнозируется на 3 градуса теплее положенного. Будет большое количество солнечных дней.

В целом март ожидается относительно теплым и сухим. Наступление метеорологической весны будет ранним.