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Футбольная академия «Арсенала» объявляет набор юношей и девушек
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футбольная академия «Арсенала» объявляет набор юношей и девушек

Просмотр футболистов состоится 26 марта.

Центр подготовки юных футболистов — Академия «Арсенал» — объявляет о проведении дополнительного отбора юношей в команды 2005−2013 г. р. и девушек в команду 2004−2010 г. р.

Просмотр юных футболистов будет проводиться 26 марта на поле стадиона академии (Тула, пр. Ленина, 87/10). График:

  • юноши 2005, 2006, 2007, 2008 г. р. — в 12.00;
  • девушки 2004−2010 г. р. — в 12.00;
  • юноши 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г. р. — в 13.00.

Регистрация футболистов на просмотр будет проходить в здании академии.

Подробная информация по телефонам: 8 (4872) 52-52-87, 8−961−262−28−81, 8−961−262−29−46 (пн. — пт. с 10.00 до 17.00).

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