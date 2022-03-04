Фото пресс-службы «Арсенала».
Футбольная академия «Арсенала» объявляет набор юношей и девушек
Просмотр футболистов состоится 26 марта.
Центр подготовки юных футболистов — Академия «Арсенал» — объявляет о проведении дополнительного отбора юношей в команды 2005−2013 г. р. и девушек в команду 2004−2010 г. р.
Просмотр юных футболистов будет проводиться 26 марта на поле стадиона академии (Тула, пр. Ленина, 87/10). График:
- юноши 2005, 2006, 2007, 2008 г. р. — в 12.00;
- девушки 2004−2010 г. р. — в 12.00;
- юноши 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г. р. — в 13.00.
Регистрация футболистов на просмотр будет проходить в здании академии.
Подробная информация по телефонам:
вчера, в 17:30, 5 731 0
вчера, в 09:00, 10 964 3
2 марта, в 13:19, 5 1149 -1
27 февраля, в 11:25, 24 2077 0
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