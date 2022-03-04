Футбольная академия «Арсенала» объявляет набор юношей и девушек

Фото пресс-службы «Арсенала».

Центр подготовки юных футболистов — Академия «Арсенал» — объявляет о проведении дополнительного отбора юношей в команды 2005−2013 г. р. и девушек в команду 2004−2010 г. р.

Просмотр юных футболистов будет проводиться 26 марта на поле стадиона академии (Тула, пр. Ленина, 87/10). График:

юноши 2005, 2006, 2007, 2008 г. р. — в 12.00;

девушки 2004−2010 г. р. — в 12.00;

юноши 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 г. р. — в 13.00.

Регистрация футболистов на просмотр будет проходить в здании академии.