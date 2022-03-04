Заявление на компенсацию проезда на гемодиализ можно оформить на Госуслугах

Минус один визит в соцзащиту.

В Тульской области в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» постепенно увеличивается количество услуг, предоставляемых в электронном виде. В текущем году жители региона получили возможность оформления выплаты компенсации затрат на оплату проезда гражданам, проходящим гемодиализ.

Процедура должна быть проведена в учреждениях здравоохранения Тульской области вне населенного пункта постоянного проживания. После ее завершения житель региона может сразу же подать заявление на выплату.

Пакет необходимых документов для получения услуги минимален, требуется подтвердить только факт проезда до медицинского учреждения и прикрепить справку из больницы о прохождении процедуры.

В течение 5 дней необходимо предоставить оригиналы документов в Отдел социальной защиты населения по месту жительства. Через 10 рабочих дней в личный кабинет поступит ответ ведомства, после которого заявитель в течение месяца получит на счет денежные средства.