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В Туле вынесли приговор мужчине, который ограбил незнакомца

В Туле вынесли приговор мужчине, который ограбил незнакомца

Отбывать наказание осуждённый будет в колонии общего режима.

В Туле 35-летний мужчина признан виновным в грабеже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 28 октября 2021 года пьяный обвиняемый напал на незнакомца на улице Путейской. Мужчина ударил его по лицу и отобрал мобильный телефон, после чего стремительно скрылся с места происшествия. Ущерб от его действий составил 7000 рублей.
 
Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца.
 
 
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