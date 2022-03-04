В Туле вынесли приговор мужчине, который ограбил незнакомца

В Туле 35-летний мужчина признан виновным в грабеже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 28 октября 2021 года пьяный обвиняемый напал на незнакомца на улице Путейской. Мужчина ударил его по лицу и отобрал мобильный телефон, после чего стремительно скрылся с места происшествия. Ущерб от его действий составил 7000 рублей.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца.