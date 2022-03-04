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Алексей Дюмин об открытии перинатального центра: «Это замечательный подарок для наших женщин к 8 Марта»

Алексей Дюмин об открытии перинатального центра: «Это замечательный подарок для наших женщин к 8 Марта»

Центр начнет свою работу 5 марта.

Сегодня, 4 марта, губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил новый перинатальный центр, расположенный на ул. Яблочкова в Туле.

- Это очень важный, необходимый и долгожданный объект для Тульской области. Это современное здание с высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет наблюдать, выявлять патологии и оказывать весь спектр необходимой медицинской помощи нашим женщинам. Порой по определенным направлениям нам приходилось отправлять пациенток в другие регионы. Теперь такой необходимости нет.

Центр появился благодаря личному участию и поддержке Президента Путина Владимира Владимировича. Я хочу от всех жителей Тулы сказать спасибо нашим застройщикам, которые построили объект качественно, вовремя и в срок, несмотря на экономические сложности, с которыми столкнулась вся страна.

Радостно, что именно в преддверии 8 Марта мы открываем центр, который на 100% готов к работе. Это замечательный подарок для наших женщин, — подчеркнул глава региона.

Напомним, новый корпус, рассчитанный на 160 коек, расположен в 6-этажном здании и оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. В перинатальном центре будут оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь женщинам во время беременности, при родах и в послеродовом периоде. А техническое оснащение отделения неонатологии позволит успешно выхаживать детей массой от 500 граммов.

Кроме того, в новом корпусе перинатального центра разместилась лаборатория, комната выписки, отделение ЗАГС и кабинет МФЦ.
 
Подробный материал читайте позже на Myslo.
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:11 +2
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