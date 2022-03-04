Как в тульских парках отметят Масленицу
Публикуем афишу праздничных мероприятий.
6 марта
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова
Фонтанная площадь
14.00−18.00 Ярмарка тульских мастеров.
14.00−18.00 Интерактивные площадки «Молодецкие потехи»:
- Тир «Валенки».
- Ходули.
- Столбоходы.
- Конкурс «Кто быстрее распилит бревно».
- Бой мешками.
- Городки.
- Детский тир.
- Конкурс «Поймай свой блин».
- Солнцеворот.
- Игры с Петрушкой.
Детский городок
14.00−17.00 Программа для детей.
Большой круг
14.00−18.00 Ярмарка тульских мастеров.
14.00−18.00 Интерактивные площадки для всей семьи:
- Радео «Колобок».
- Большие ступы.
- Гигантские лыжи.
- Мега — городки.
- Дженга.
- Гусеница.
Комсомольский и Пролетарский парки
Детский городок
14.00 — 16.00 Анимационные игры.
Парк Патриот
15.00 — 17.00 — Бесплатное угощение блинами и чаем.
15.00 — 18.00 — Бесплатное катание на лошадях.
15.00 — 18.00 — Мастер-класс по рубке шашкой.
Подробная афиша — по ссылке.