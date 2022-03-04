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Как в тульских парках отметят Масленицу

Как в тульских парках отметят Масленицу

Публикуем афишу праздничных мероприятий.

6 марта

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Фонтанная площадь

14.00−18.00 Ярмарка тульских мастеров.

14.00−18.00 Интерактивные площадки «Молодецкие потехи»:

  • Тир «Валенки».
  • Ходули.
  • Столбоходы.
  • Конкурс «Кто быстрее распилит бревно».
  • Бой мешками.
  • Городки.
  • Детский тир.
  • Конкурс «Поймай свой блин».
  • Солнцеворот.
  • Игры с Петрушкой.

Детский городок

14.00−17.00 Программа для детей.

Большой круг

14.00−18.00 Ярмарка тульских мастеров.

14.00−18.00 Интерактивные площадки для всей семьи:

  • Радео «Колобок».
  • Большие ступы.
  • Гигантские лыжи.
  • Мега — городки.
  • Дженга.
  • Гусеница.

Комсомольский и Пролетарский парки

Детский городок

14.00 — 16.00 Анимационные игры.

Парк Патриот

15.00 — 17.00 — Бесплатное угощение блинами и чаем.

15.00 — 18.00 — Бесплатное катание на лошадях.

15.00 — 18.00 — Мастер-класс по рубке шашкой.

Подробная афиша — по ссылке.

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