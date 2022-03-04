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Безработный житель Богородицка обокрал насосную станцию

Безработный житель Богородицка обокрал насосную станцию

Сейчас мужчина задержан, в полиции проводится проверка.

В Богородицком районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.
 
По предварительным данным, безработный 27-летний житель села Товарково проник в помещение неработающей насосной станции и украл оттуда медные пластины и кабель, которые в дальнейшем планировал сбыть.
 
Полицейские сумели задержать злоумышленника, который уже дал признательные показания. В полиции по данному факту проводится проверка.
 
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