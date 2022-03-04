Безработный житель Богородицка обокрал насосную станцию

Сейчас мужчина задержан, в полиции проводится проверка.

В Богородицком районе полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, безработный 27-летний житель села Товарково проник в помещение неработающей насосной станции и украл оттуда медные пластины и кабель, которые в дальнейшем планировал сбыть.

Полицейские сумели задержать злоумышленника, который уже дал признательные показания. В полиции по данному факту проводится проверка.