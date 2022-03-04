В Узловой директор машиностроительного завода укрыл от налогов 12 миллионов рублей

В Тульской области директор ЗАО «Узловский машиностроительный завод» Вадим Дунаев обвиняется в сокрытии денег организации в особо крупном размере, сообщают пресс-службы СУ СКР по Тульской области и прокуратуры Тульской области.

Следователями второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по региону установлено, что с октября 2018 года по декабрь 2020 года Дунаев рассчитывался с контрагентами по имеющейся кредиторской задолженности без зачисления денег на счет предприятия. Это делалось для того, чтобы скрыть денежные средства, за счёт которых должна была быть взыскана недоимка по налогам. От налогообложения, таким образом, Дунаевым было укрыто более 12 миллионов рублей.

Отметим, что в ходе следствия обвиняемый полностью погасил задолженность по налогам. Уголовное дело в отношении Дунаева направлено в суд для рассмотрения по существу.