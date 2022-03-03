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В Туле появился проекционный пешеходный переход
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле появился проекционный пешеходный переход

Его обустроили на пересечении ул. Фрунзе и ул. К. Цеткин.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тульской области в качестве эксперимента оборудованы первые в регионе пешеходные переходы с проекционной разметкой.

На двух нерегулируемых пешеходных переходах установлены проекторы, которые создают световые полосы, дублирующие дорожную разметку. Таким образом, создается световой коридор, который видно с расстояния более 150 м даже в темное время суток и плохую погоду.

Дополнительно установлены прожекторы и информационное табло «Пропустите пешехода». Благодаря видеодетекторам оборудование автоматически включается при приближении пешехода к проезжей части.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, технология уже показала эффективность и позволила значительно снизить аварийность на опасных участках в других регионах. Особенно она выручала зимой, когда не было возможности восстановить на переходах стершийся термопластик.

Проекционная зебра уже работает на дороге Тула-Новомосковск. Ею оборудован нерегулируемый пешеходный переход в районе пос. Фатеево. Ранее на этом участке произошло несколько наездов на пешеходов, в результате чего люди получили травмы.

Начальник отдела безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Елена Шалагинова:

- Обновленный пешеходный переход создает принципиально новые условия на дороге, делая движение более безопасным для всех участников. Он позволяет в стремительно меняющейся дорожной обстановке акцентировать внимание водителя там, где это необходимо здесь и сейчас, и таким образом минимизировать риски возникновения ДТП. Посмотрим, насколько этот эксперимент будет эффективным, и тогда уже примем решение о необходимости оборудования других аварийных участков автодорог.

Еще один переход появился в Туле на пересечении ул. Фрунзе и ул. К. Цеткин.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Дмитрий Ярцев отметил:

- Этот участок выбран с точки зрения параметров дорожного движения. Рядом находятся крупные магазины, образовательные учреждения, и поток пешеходов здесь значительный. Рассчитываем, что обновленный переход повысит безопасность всех участников движения.

Видеодетекторы, установленные на переходах будут собирать данные об интенсивности трафика пешеходов и автомобилей. Эта информация будет использоваться для управления транспортными потоками при внедрении интеллектуальной транспортной системы в рамках нацпроекта БКД.

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