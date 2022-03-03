После капитального ремонта дневной стационар ГБ № 2 снова принимает пациентов

Врачи Наталья Буганова, Ирина Алимова и Анна Ушакова обсуждают рабочие моменты.

Это очень долгожданное событие как для пациентов, так и для врачей.

Часть средств на ремонт была выделена по программе модернизации первичного звена. При поддержке губернатора Алексея Дюмина были найдены внебюджетные источники финансирования. И это позволило капитально отремонтировать все пять этажей.



Всего на ремонт стационара было потрачено больше 108 млн рублей.

Наталья Буганова, заведующая дневным терапевтическим стационаром, врач-эндокринолог:

Наталья Буганова — Этого события мы ждали очень долго. Команда медиков у нас всегда была дружная и профессиональная, пациенты к нам приходили, но внешняя обстановка оставляла желать лучшего. Здание было старое, а ремонт проводился только косметический. Так что капитальный ремонт пришелся очень кстати. Отремонтировали все помещения, заменили коммуникации и кровлю, обновили оборудование. И самое главное — сделали пристройку, в которой разместился лифт для транспортировки маломобильных пациентов. Об этом мы мечтали! Сейчас наш стационар — светлый, чистый, комфортный!



Ремонт начался в июне 2021 года, завершился в декабре. А в феврале стационар, уже полностью оборудованный и меблированный, распахнул свои двери для пациентов.



Отделение терапевтического стационара вмещает 54 койки.

На первом этаже здесь расположено круглосуточное гериатрическое отделение, там же установлен РКТ-аппарат. На втором этаже разместились кабинеты УЗИ и дневной хирургический стационар. На третьем и четвертом этажах — круглосуточные стационарные отделения. На пятом — дневной стационар для неврологических и эндокринологических больных.

Врач-невролог Ирина Алимова:

Ирина Алимова — Работа в стационаре проведена колоссальная. Ремонт шикарный, нравится и сотрудникам, и пациентам. Очень радует лифт, который для наших неврологических больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата просто необходим. Благодаря этому пациентов у нас стало больше: им стало легче к нам добираться.



Супруги Валентина и Юрий Соломасовы — давние пациенты неврологического отделения стационара.

- Девять лет назад у мужа случился геморрагический инсульт. Большое спасибо Ирине Алимовой и за лечение, и за отношение! Муж чувствует себя неплохо и даже ясно говорит. Я сама лечу здесь спину и суставы. И очень довольна.

У Татьяны Сапроновой другая проблема — сахарный диабет. Женщина с 2013 года проходит плановое лечение в стационаре.

Татьяна Сапронова — Сделали замечательный ремонт, и главное — все медики остались те же! Такие заботливые, внимательные, с чувством юмора. Я — раба еды, очень люблю сладости, но тут девочки воспитывают меня, и я слушаюсь. После лечения я расцветаю!

Всего в рамках программы в прошлом году в Тульской области капитально отремонтировано 15 объектов здравоохранения. Помимо поликлиник, в рамках программы ремонтируются ФАПы, устанавливаются новые современные модульные ФАПы, приобретается новое оборудование и обновляется автопарк медучреждений.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в регионе в начале 2021 года и рассчитана на пять лет. На модернизацию здравоохранения в области в 2021—2025 годах предусмотрено 7,5 млрд рублей.

До конца 2022 года планируется капитально отремонтировать 10 объектов здравоохранения.