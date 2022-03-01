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Тулагорсвет потратит 45 млн рублей на обновление уличных фонарей

Тулагорсвет потратит 45 млн рублей на обновление уличных фонарей

Об этом стало известно на рабочей встрече главы администрации областного центра Дмитрия Миляева с руководителем филиала «Тулэнерго».

Развитие электросетевого комплекса в областной столице 28 февраля руководитель городской администрации обсудил на рабочей встрече с директором филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрием Волченковым.

В ходе совещания обсудили вопросы повышения надежности электроснабжения жителей и социально значимых объектов, а также снижение частоты и длительности отключений, подготовки к летней ремонтной кампании предприятий электросетевого комплекса.

По данному направлению достигнута договоренность о создании рабочей группы и разработке комплексного трехлетнего плана мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей населенных пунктов Большой Тулы. Особое внимание также уделят объектам водо- и теплоснабжения города.

Также обсудили устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях и порядок взаимодействия при ликвидации аварий на сетях, принадлежащих муниципалитету.

Кроме того, на встрече было отмечено, что муниципальным образованием запланировано увеличение объема финансирования на реконструкцию и модернизацию уличного освещения. В текущем году из бюджета МКП «Тулагорсвет» планируют направить более 45 млн рублей.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 11:38 0
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