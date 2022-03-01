Тулагорсвет потратит 45 млн рублей на обновление уличных фонарей

Об этом стало известно на рабочей встрече главы администрации областного центра Дмитрия Миляева с руководителем филиала «Тулэнерго».

Развитие электросетевого комплекса в областной столице 28 февраля руководитель городской администрации обсудил на рабочей встрече с директором филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Юрием Волченковым.

В ходе совещания обсудили вопросы повышения надежности электроснабжения жителей и социально значимых объектов, а также снижение частоты и длительности отключений, подготовки к летней ремонтной кампании предприятий электросетевого комплекса.

По данному направлению достигнута договоренность о создании рабочей группы и разработке комплексного трехлетнего плана мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей населенных пунктов Большой Тулы. Особое внимание также уделят объектам водо- и теплоснабжения города.

Также обсудили устранение аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях и порядок взаимодействия при ликвидации аварий на сетях, принадлежащих муниципалитету.

Кроме того, на встрече было отмечено, что муниципальным образованием запланировано увеличение объема финансирования на реконструкцию и модернизацию уличного освещения. В текущем году из бюджета МКП «Тулагорсвет» планируют направить более 45 млн рублей.