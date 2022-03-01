В Тульской области выпускники пройдут испытания ГТО
Испытания будут проводиться в нескольких дисциплинах: зальные виды, стрельба, плавание, лыжные гонки и легкая атлетика.
Тульские выпускники смогут сдать нормативы ГТО до 31 марта. Испытания проводятся в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
Они пройдут в каждом районе области. Подробное расписание можно узнать в официальной группе Регионального центра тестирования ВФСК ГТО «ВКонтакте».
Кроме того, справки можно получить по телефону: 58-44-77 или e-mail: GTO71region.uss@yandex.ru
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