В Тульской области выпускники пройдут испытания ГТО

Испытания будут проводиться в нескольких дисциплинах: зальные виды, стрельба, плавание, лыжные гонки и легкая атлетика.

Тульские выпускники смогут сдать нормативы ГТО до 31 марта. Испытания проводятся в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Они пройдут в каждом районе области. Подробное расписание можно узнать в официальной группе Регионального центра тестирования ВФСК ГТО «ВКонтакте».