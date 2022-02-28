За неделю от коронавируса умерли 59 туляков
Таковы данные оперативного штаба по Тульской области на 28 февраля.
По данным регионального оперативного штаба, с 22 по 28 февраля зарегистрирован 5921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 138 296 случаев заболевания.
20 133 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за все время наблюдения — 100 357 человек.
За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 59 пациентов в возрасте от 50 до 93 лет. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за все время наблюдения — 4853 человека.
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