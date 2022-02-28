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Двое детей и женщина пострадали в ДТП на ул. Каминского в Туле

Двое детей и женщина пострадали в ДТП на ул. Каминского в Туле

Предполагается, что виновница ДТП не предоставила преимущество в движении другому автомобилю.

Вечером прошлой пятницы на пересечении ул. Каминского и ул. Фридриха Энгельса столкнулись Lada Granta под управлением 31-летней женщины и Chevrolet Lacetti, за рулем которого находилась 26-летняя женщина.
 
Предполагается, что водитель «Гранты» не предоставила преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. В результате аварии пострадали двое пассажиров из автомобиля возможной виновницы ДТП — 2-летняя девочка и 9-летний мальчик, а также водитель Chevrolet.
 
«Дети госпитализированы, женщина отпущена после оказания медицинской помощи. В момент происшествия дети находились на заднем сиденье автомобиля Lada Granta в детских удерживающих устройствах», — сообщила региональная Госавтоинспекция.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:47 +2
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