Двое детей и женщина пострадали в ДТП на ул. Каминского в Туле

Предполагается, что виновница ДТП не предоставила преимущество в движении другому автомобилю.

Вечером прошлой пятницы на пересечении ул. Каминского и ул. Фридриха Энгельса столкнулись Lada Granta под управлением 31-летней женщины и Chevrolet Lacetti, за рулем которого находилась 26-летняя женщина.

Предполагается, что водитель «Гранты» не предоставила преимущество в движении на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. В результате аварии пострадали двое пассажиров из автомобиля возможной виновницы ДТП — 2-летняя девочка и 9-летний мальчик, а также водитель Chevrolet.

«Дети госпитализированы, женщина отпущена после оказания медицинской помощи. В момент происшествия дети находились на заднем сиденье автомобиля Lada Granta в детских удерживающих устройствах», — сообщила региональная Госавтоинспекция.