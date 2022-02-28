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В Туле машино-места стоят вдвое дороже гаражей
Изображение Hans Braxmeier с сайта Pixabay

В Туле машино-места стоят вдвое дороже гаражей

Такие данные приводят специалисты компании «Авито. Недвижимость».

По итогам 2021 года спрос на машино-места в среднем по России увеличился на 35%, а на гаражи — на 13%. На фоне дефицита парковочных пространств рынок машино-мест растет: на продажу их выставлено на 17% больше, чем годом ранее. При этом россияне не торопятся распродавать гаражи — их на продажу выставляли на 11% реже, чем в 2020 году. Эксперты полагают, что это связано с гаражной амнистией.

По данным «Авито. Недвижимости», в 2021 году россияне интересовались покупкой машино-мест на 35% чаще, чем по итогам 2020 года. Для сравнения, в 2020 году фиксировался годовой рост 11%. Почти 70% предложений о продаже и покупке приходится на подземные парковки жилых комплексов, 23% — на многоуровневые паркинги.

В Туле показатели спроса на машино-места по сравнению с 2020 годом снизились на 3%. А вот их средняя цена, наоборот, выросла на 11% и составила 724 тысячи рублей. Средняя стоимость гаражей в Тульской области, по итогам прошлого года, составила 345 тысяч рублей — на 15% выше уровня цен 2020 года. Спрос в этом сегменте вырос на 21%.

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