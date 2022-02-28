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Жители Плавска пожаловались на нехватку автобусов
Фото: twitter.com/garifzyanov_ar

Жители Плавска пожаловались на нехватку автобусов

Местные чиновники подали заявку в минтранс на расширение одного из маршрутов общественного транспорта.

На еженедельном оперативном совещании Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Жители Плавска написали губернатору, что в городе не хватает автобусов. Это создаёт существенные неудобства, особенно для пенсионеров.

Глава районной администрации Андрей Гарифзянов доложил, что в городе работает маршрут № 102 «п. Пригородный — Поликлиника». В областной минтранс подана заявка на его расширение. Дополнительные остановки планируется оборудовать до 1 сентября.

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