Жители Плавска пожаловались на нехватку автобусов

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Местные чиновники подали заявку в минтранс на расширение одного из маршрутов общественного транспорта.

На еженедельном оперативном совещании Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Жители Плавска написали губернатору, что в городе не хватает автобусов. Это создаёт существенные неудобства, особенно для пенсионеров.

Глава районной администрации Андрей Гарифзянов доложил, что в городе работает маршрут № 102 «п. Пригородный — Поликлиника». В областной минтранс подана заявка на его расширение. Дополнительные остановки планируется оборудовать до 1 сентября.