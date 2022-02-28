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Врачи расскажут тулякам, как победить вирус папилломы человека
Изображение Julio Cesar Velasquez Mejia с сайта Pixabay

Врачи расскажут тулякам, как победить вирус папилломы человека

Онлайн-трансляция будет посвящена Всемирному дню борьбы с этим заболеванием.

В среду, 2 марта, в 12.00, в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с вирусом папилломы человека, который отмечается 4 марта.

На вопросы жителей ответят заведующая онкогинекологическим отделением Тульского областного онкодиспансера Надежда Репина и главврач Тульского областного кожно-венерологического диспансера Наталья Руднева.

Вопросы можно задать под этим постом или во время трансляции.

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